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Євросоюз допоможе Молдові грошима, якщо москва перекриє газ

19 грудня 2024, 15:58
Євросоюз допоможе Молдові грошима, якщо москва перекриє газ
Днями у Молдові ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Якщо від початку 20025 року кремль припинить постачання російського газу у Молдову з 1 січня 2025 року і проблем з електрогенерацією Європейський Союз має допомогти країні.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола на пресконференції в рамках саміту ЄС 19 грудня, передає Європейська правда.

Метсола додала, що є висока ймовірність, що 1 січня 2025 року росія зупинить постачання і відключить газу, який сьогодні йде у Придністров’я і використовується для генерації електроенергії для всієї Молдови. 

"Ми повинні пом’якшити вплив очікуваного припинення Росією постачання газу у Придністров’я, що на практиці означає, що Придністров’я зануриться у темряву 1 січня", – сказала президента, 

За її словами, Євросоюз має втрутитися в ситуацію, щоб допомогти народу Молдови, який обрав європейське майбутнє. 

"Ми маємо бути готовими швидко втрутитися, щоб переконатися, що люди не отримуватимуть величезні непідйомні рахунки", – підкреслила Метсола і наголосила, що ЄС має знайти можливості "сплатити рахунки, які вони не можуть собі дозволити", - додала вона. 

"Думаю, буде зростати консенсус щодо того, щоб дати негайне рішення цієї проблеми... Це був мій меседж лідерам ЄС, і він був сприйнятий добре", – підсумувала президентка Європарламенту. 

Також на початку цього тижня у

 

ЄвропарламентМолдовагаз росія

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