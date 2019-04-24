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"Лігу сміху" замість Зеленського буде вести Євген Кошовий

Постановкою номерів замість Зеленського у "Кварталі" займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий
Проект "Ліга сміху" після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента вестиме учасник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.
"Лігу сміху" замість Зеленського буде вести Євген Кошовий Володимир Зеленський

"Вечірній квартал" замість Зеленського будуть вести учасники команди "Днепр", актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач, повідомляє "Громадське".

Також на постійній основі до "Кварталу" приєднується капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у "Кварталі" займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми "Рассмеши комика" Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо. 

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського стверджує, що у соціальних мережах створюють фейкові сторінки для дискредитації кандидата у президенти.
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24 04 2019 16:32
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