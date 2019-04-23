У Зеленського нагадують про численні фейк-сторінки у мережі
"На сьогоднішній день у соціальних мережах створено безліч сторінок нібито "Володимира Зеленського". Частина з них створена прихильниками - за що їм безмежна подяка… Але найбільша частина фейкових сторінок створена з метою дискредитації Володимира Зеленського і його команди", - йдеться у прес-релізі штабу, інформує "Українська правда".
Серед інших підроблених сторінок штаб також згадав "твіттер з підписками на Кремль і Мєдвєдєва (прем'єра Росії Дмитра Мєдвєдєва - ред)".
Офіційна інформація "про діяльність новообраного президента та представників його команди" публікується на сайті, Facebook-сторінках команди та самого кандидата, мікроблозі у Twitter, сторінці в Instagram, відеохостингу YouTube, месенджерах Telegram і Viber, нагадують у Зеленського.
Раніше, у команді кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського заявили, що влада замовила проти нього "жовті" газети з фейковими матеріалами.
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