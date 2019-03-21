У Зеленського кажуть, що влада замовила проти нього тираж газет "з брудом"

У команді кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського заявили, що влада замовила проти нього "жовті" газети з фейковими матеріалами.

"Ранкові історії: нинішня влада не витримує конкуренції та вирішує замовити тираж "жовтих шпальт", на яких зухвало поливає Зеленського фейковим брудом та переносить вибори на місяць назад", - повідомляє "Зе!Команда" у Facebook.



Фото: Facebook

У команді Зеленського зазначили, що їм навіть коментарі давати смішно з цього приводу.

Нагадаємо, що 14 березня YouTube заблокував, а згодом розблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського з формулюванням "неодноразові порушення щодо спаму, оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики".