ПОЛІТИКА НОВИНИУ команді кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського заявили, що влада замовила проти нього "жовті" газети з фейковими матеріалами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського кажуть, що влада замовила проти нього тираж газет "з брудом"
"Нинішня влада не витримує конкуренції та вирішує замовити тираж "жовтих шпальт"
Фото: соцмережі
"Ранкові історії: нинішня влада не витримує конкуренції та вирішує замовити тираж "жовтих шпальт", на яких зухвало поливає Зеленського фейковим брудом та переносить вибори на місяць назад", - повідомляє "Зе!Команда" у Facebook.
Фото: Facebook
У команді Зеленського зазначили, що їм навіть коментарі давати смішно з цього приводу.
Нагадаємо, що 14 березня YouTube заблокував, а згодом розблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського з формулюванням "неодноразові порушення щодо спаму, оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики".
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