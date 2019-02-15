Лікарі виявили у Трампа ожиріння

За останній рік президент США Дональд Трамп набрав вагу, має ожиріння і підвищений рівень холестерину в крові.

Однак у нього залишається "дуже хороше здоров'я в цілому", згідно з результатами щорічного медичного огляду, проведеного минулого тижня, повідомляє Reuters.

Трамп відомий своєю любов'ю до гамбургерів і добре приготованими стейками, а також відразою до спортзалу. У минулому році лікар попереджав його, що йому потрібно змінити свою дієту і почати займатися спортом. Але 72-річний президент набрати майже два кілограми – з 108,4 кг до 110,2 кг (243 фунта). Це перенесло індекс маси тіла Трампа в категорію ожиріння, що збільшує ризик серцевих захворювань і пов'язано з більш високим ризиком розвитку раку.

"Він безумовно має занадто велику вагу", – сказав доктор Метью Соррентіно, кардіолог з університету Чикаго.

Однак лікар Трампа сказав, що здоров'я президента в порядку.

"Враховуючи всі результати лабораторних досліджень, обстеження та рекомендації фахівців, я вирішив, що у президента в цілому дуже хороше здоров'я", – сказав лікар Шон Конлі.

Минулого року лікар Трампа наказав йому спробувати скинути від 10 до 15 фунтів (4,5-6,8 кг), краще харчуючись і займаючись фізичними вправами. І хоча помічники казали, що протягом року він найчастіше вибирав рибу заміть червоного м'яса, його основним джерелом вправ залишався гольф, відзначає Reuters.

Нагадаємо, 15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".