Лікарі виявили у Трампа ожиріння
Однак у нього залишається "дуже хороше здоров'я в цілому", згідно з результатами щорічного медичного огляду, проведеного минулого тижня, повідомляє Reuters.
Трамп відомий своєю любов'ю до гамбургерів і добре приготованими стейками, а також відразою до спортзалу. У минулому році лікар попереджав його, що йому потрібно змінити свою дієту і почати займатися спортом. Але 72-річний президент набрати майже два кілограми – з 108,4 кг до 110,2 кг (243 фунта). Це перенесло індекс маси тіла Трампа в категорію ожиріння, що збільшує ризик серцевих захворювань і пов'язано з більш високим ризиком розвитку раку.
"Він безумовно має занадто велику вагу", – сказав доктор Метью Соррентіно, кардіолог з університету Чикаго.
Однак лікар Трампа сказав, що здоров'я президента в порядку.
"Враховуючи всі результати лабораторних досліджень, обстеження та рекомендації фахівців, я вирішив, що у президента в цілому дуже хороше здоров'я", – сказав лікар Шон Конлі.
Минулого року лікар Трампа наказав йому спробувати скинути від 10 до 15 фунтів (4,5-6,8 кг), краще харчуючись і займаючись фізичними вправами. І хоча помічники казали, що протягом року він найчастіше вибирав рибу заміть червоного м'яса, його основним джерелом вправ залишався гольф, відзначає Reuters.
Нагадаємо, 15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".
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