Ліквідація радіологічної аварії: в Київській області проходять навчання силовиків за стандарами НАТО
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу МВС України.
За сценарієм першого дня навчань, на складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху розпочалась пожежа.
Згодом виникла загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом.
Необхідно провести термінову евакуацію людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційну розвідку та дозиметричний контроль, перевірити місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території.
У навчаннях беруть участь близько 100 учасників - це військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, ДСНС, прикордонники, СБУ.
"Одним із кінцевих результатів співпраці з Агентством зменшення загроз Міністерства оборони США, у рамках якої проходять навчання, має бути створення сучасних навчальних програм підготовки, наближених до стандартів НАТО, а також побудова навчального комплексу з підготовки фахівців з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні і ядерні загрози та інших категорій особового складу за потреби", - наголосили в МВС.
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