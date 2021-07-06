НОВИНИВ регіоні Балтійського моря 6 червня почалися великі військові навчання НАТО Baltic Operations (BALTOPS), що проходять цього року в 50-те.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
40 кораблів і 60 літаків: у Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО
Сьогодні США, разом з 15 країнами-членами НАТО та 2 країнами-партнерами, розпочнуть 50-те навчання Baltic Operations (BALTOPS), головні морські навчання в Балтійському регіоні. Навчання на кшталт BALTOPS значно покращують гнучкість та сумісність між країнами-членами та країнами-партнерами
Фото:ukrinform.ua
Про це повідомляє "Європейська правда".
У масштабних навчаннях візьмуть участь близько 4 тисяч військовослужбовців з 18 країн, 40 військових кораблів і 60 літаків. Окрім 16 країн-членів НАТО, в них задіяні військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
Маневри почалися біля узбережжя Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід і триватимуть до 18 червня.
"Сьогодні США, разом з 15 країнами-членами НАТО та 2 країнами-партнерами, розпочнуть 50-те навчання Baltic Operations (BALTOPS), головні морські навчання в Балтійському регіоні. Навчання на кшталт BALTOPS значно покращують гнучкість та сумісність між країнами-членами та країнами-партнерами", - написав у Twitter глава Пентагону Ллойд Остін.
Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.
Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.
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