Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

40 кораблів і 60 літаків: у Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО

Сьогодні США, разом з 15 країнами-членами НАТО та 2 країнами-партнерами, розпочнуть 50-те навчання Baltic Operations (BALTOPS), головні морські навчання в Балтійському регіоні. Навчання на кшталт BALTOPS значно покращують гнучкість та сумісність між країнами-членами та країнами-партнерами
В регіоні Балтійського моря 6 червня почалися великі військові навчання НАТО Baltic Operations (BALTOPS), що проходять цього року в 50-те.
40 кораблів і 60 літаків: у Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО Фото:ukrinform.ua
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
У масштабних навчаннях візьмуть участь близько 4 тисяч військовослужбовців з 18 країн, 40 військових кораблів і 60 літаків. Окрім 16 країн-членів НАТО, в них задіяні військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
 
Маневри почалися біля узбережжя Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід і триватимуть до 18 червня.
 
"Сьогодні США, разом з 15 країнами-членами НАТО та 2 країнами-партнерами, розпочнуть 50-те навчання Baltic Operations (BALTOPS), головні морські навчання в Балтійському регіоні. Навчання на кшталт BALTOPS значно покращують гнучкість та сумісність між країнами-членами та країнами-партнерами", - написав у Twitter глава Пентагону Ллойд Остін.
 
Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.
 
Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2021 09:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.