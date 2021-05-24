СПОРТ НОВИНИ"Лілль" на чужому полі виграв у "Анже" 2:1 в 38-му турі французьської Ліги 1 і виграв національний чемпіонатПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Лілль" став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21
"ПСЖ" став другим в Лізі 1
Фото: Євроспорт
За "Лілль" забивали Девід і Їлмаз на 10-й і 46-й хвилинах відповідно. «Анже» відповів голом Фулгініі, повідомляє "Укрінформ".
"ПСЖ" в своєму матчі виграв "Брест" 2:0, але наздогнати "Лілль" не зміг.
Для "Лілля" нинішнє чемпіонство є першим трофеєм за десять останніх років.
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