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"Лілль" став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21

"ПСЖ" став другим в Лізі 1
"Лілль" на чужому полі виграв у "Анже" 2:1 в 38-му турі французьської Ліги 1 і виграв національний чемпіонат
"Лілль" став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21 Фото: Євроспорт

За "Лілль" забивали Девід і Їлмаз на 10-й і 46-й хвилинах відповідно. «Анже» відповів голом Фулгініі, повідомляє "Укрінформ". 

"ПСЖ" в своєму матчі виграв "Брест" 2:0, але наздогнати "Лілль" не зміг.

Для "Лілля" нинішнє чемпіонство є першим трофеєм за десять останніх років.

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24 05 2021 12:00
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