"Лілль" став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21 "ПСЖ" став другим в Лізі 1

"Лілль" на чужому полі виграв у "Анже" 2:1 в 38-му турі французьської Ліги 1 і виграв національний чемпіонат

Фото: Євроспорт

За "Лілль" забивали Девід і Їлмаз на 10-й і 46-й хвилинах відповідно. «Анже» відповів голом Фулгініі, повідомляє "Укрінформ". "ПСЖ" в своєму матчі виграв "Брест" 2:0, але наздогнати "Лілль" не зміг. Для "Лілля" нинішнє чемпіонство є першим трофеєм за десять останніх років. Читайте також: Фінал Ліги чемпіонів збираються перенести зі Стамбула в Лісабон або Лондон

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію