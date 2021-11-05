Фінал Ліги чемпіонів збираються перенести зі Стамбула в Лісабон або Лондон
Про це в Twitter повідомив італійський журналіст Нікола Шира, повідомляє "РБК-Україна".
"УЄФА вирішив перенести фінал ЛЧ зі Стамбула в Лісабон або Лондон. Рішення буде прийнято в найближчі години", - написав журналіст.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів повинен відбутися 29 травня в Стамбулі. У вирішальному матчі зустрінуться дві англійські команди - "Ман Сіті" українця Олександра Зінченка зіграє з "Челсі".
Раніше британські депутати висловили стурбованість тим, що фінал ЛЧ буде проходити в Стамбулі через те, що в Туреччині поширення коронавируса в 12 разів вище, ніж в Британії. У зв'язку з цим депутати запропонували перенести фінал в Лондон. В УЄФА цю ситуацію офіційно поки не коментували.
До цього в УЄФА розраховували, що фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі пройде з глядачами.
Нагадаємо, що національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА
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