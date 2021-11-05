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Фінал Ліги чемпіонів збираються перенести зі Стамбула в Лісабон або Лондон

УЄФА найближчим часом може офіційно оголосити про перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула (Туреччина)
Новим місцем для проведення вирішального матчу планують затвердити португальський Лісабон або англійський Лондон.
Фінал Ліги чемпіонів збираються перенести зі Стамбула в Лісабон або Лондон Ілюстрація: uefa.com

Про це в Twitter повідомив італійський журналіст Нікола Шира, повідомляє "РБК-Україна".

"УЄФА вирішив перенести фінал ЛЧ зі Стамбула в Лісабон або Лондон. Рішення буде прийнято в найближчі години", - написав журналіст.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів повинен відбутися 29 травня в Стамбулі. У вирішальному матчі зустрінуться дві англійські команди - "Ман Сіті" українця Олександра Зінченка зіграє з "Челсі".

Раніше британські депутати висловили стурбованість тим, що фінал ЛЧ буде проходити в Стамбулі через те, що в Туреччині поширення коронавируса в 12 разів вище, ніж в Британії. У зв'язку з цим депутати запропонували перенести фінал в Лондон. В УЄФА цю ситуацію офіційно поки не коментували.

До цього в УЄФА розраховували, що фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі пройде з глядачами.

Нагадаємо, що національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА

 
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11 05 2021 11:45
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