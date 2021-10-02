Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА

Остаточне рішення з цього питання мають прийняти не раніше квітня
Представники національних асоціацій Союзу європейських футбольних асоціацій провели переговори з президентом УЕФА Александером Чеферін відносно реформування Ліги чемпіонів.
Національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА Фото: Уніан

Переговори пройшли "дуже позитивно", і всі 55 асоціацій підтримують ідею реформування, повідомляє Sky Sports.

Головні особливості реформи Ліги чемпіонів - турнір збільшать з 32-х до 36-ти клубів, ігри у груповому етапі проходитимуть за швейцарською системою, і кожна команда зіграє по 10 матчів.

Новий формат Ліги чемпіонів УЄФА можжуть ввести з 2024 року.

Остаточне рішення з цього питання мають прийняти не раніше квітня.

Читайте також: УЄФА скасував чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат U17

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2021 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.