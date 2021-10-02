СПОРТ НОВИНИПредставники національних асоціацій Союзу європейських футбольних асоціацій провели переговори з президентом УЕФА Александером Чеферін відносно реформування Ліги чемпіонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА
Остаточне рішення з цього питання мають прийняти не раніше квітня
Фото: Уніан
Переговори пройшли "дуже позитивно", і всі 55 асоціацій підтримують ідею реформування, повідомляє Sky Sports.
Головні особливості реформи Ліги чемпіонів - турнір збільшать з 32-х до 36-ти клубів, ігри у груповому етапі проходитимуть за швейцарською системою, і кожна команда зіграє по 10 матчів.
Новий формат Ліги чемпіонів УЄФА можжуть ввести з 2024 року.
Остаточне рішення з цього питання мають прийняти не раніше квітня.
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10 02 2021 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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