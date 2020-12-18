СПОРТ НОВИНИВиконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій через пандемію COVID-19 вирішив після консультацій з усіма 55-ма національними асоціаціями скасувати чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 17-ти роківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЄФА скасував чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат U17
Фото: Уніан
Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.
"Проведення юнацьких футбольних турнірів у перші місяці 2021 року є нереальним на тлі поточного епідеміологічного стану в багатьох частинах Європи", - зазначається у повідомленні.
Разом з тим, навесні та влітку проходитимуть міні-турніри відбіркового раунду, стикові матчі й фінальні стадії чемпіонатів Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 19-ти років.
Нагадаємо, що УАФ пояснила рішення УЄФА присудити Україні технічну поразку у матчі з Швейцарією
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