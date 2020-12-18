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УЄФА скасував чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат U17

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій через пандемію COVID-19 вирішив після консультацій з усіма 55-ма національними асоціаціями скасувати чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 17-ти років
УЄФА скасував чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат U17 Фото: Уніан

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ. 

"Проведення юнацьких футбольних турнірів у перші місяці 2021 року є нереальним на тлі поточного епідеміологічного стану в багатьох частинах Європи", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим, навесні та влітку проходитимуть міні-турніри відбіркового раунду, стикові матчі й фінальні стадії чемпіонатів Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 19-ти років.

Нагадаємо, що УАФ пояснила рішення УЄФА присудити Україні технічну поразку у матчі з Швейцарією

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18 12 2020 13:03
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