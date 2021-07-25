CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВогонь лісових пожеж з Республіки Карелія перейшов на територію Фінляндії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі перекинулися з Росії на Фінляндію
Пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Як передає Укрінформ, про це повідомляє YLE.
Зазначається, що пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа.
До гасіння долучилися 12 співробітників рятувальної служби і кілька прикордонних патрулів. Вогонь вдалося загасити.
За інформацією пожежників, причини загоряння невідомі, а фінські влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".
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25 07 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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