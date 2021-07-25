Лісові пожежі перекинулися з Росії на Фінляндію

Пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа

Вогонь лісових пожеж з Республіки Карелія перейшов на територію Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє YLE.

Зазначається, що пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа.

До гасіння долучилися 12 співробітників рятувальної служби і кілька прикордонних патрулів. Вогонь вдалося загасити.

За інформацією пожежників, причини загоряння невідомі, а фінські влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".

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