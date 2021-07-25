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Лісові пожежі перекинулися з Росії на Фінляндію

Пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа
Вогонь лісових пожеж з Республіки Карелія перейшов на територію Фінляндії.
Лісові пожежі перекинулися з Росії на Фінляндію Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як передає Укрінформ, про це повідомляє YLE.

Зазначається, що пожежа зафіксофана на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа.

До гасіння долучилися 12 співробітників рятувальної служби і кілька прикордонних патрулів. Вогонь вдалося загасити.

За інформацією пожежників, причини загоряння невідомі, а фінські влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".

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25 07 2021 16:19
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