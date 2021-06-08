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Лісові пожежі у Туреччині: заарештовані 6 підозрюваних

"Пожежі почалися після того, як троє кинули недопалки з машини", - заявили в силових структурах
Шість підозрюваних були арештовані в Туреччині за звинуваченням в підпалах у двох районах південно-західної провінції Мугла.
Лісові пожежі у Туреччині: заарештовані 6 підозрюваних Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За даними правоохоронних органів, 2 серпня чотири людини почали пожежу в регіоні Мілас коктейлем Молотова, а потім спробували втекти.

Поліція затримала одного підозрюваного на в'їзді до провінції Ізмір. Решту затримали в околицях, коли їх ледь не побили місцеві жителі. Троє з чотирьох підозрюваних були арештовані судом.

Крім того, 3 серпня три людини були заарештовані після допиту за звинуваченням в тому, що вони влаштували лісову пожежу в районі Мумджулар району Бодрум.

"Пожежі почалися після того, як троє кинули недопалки з машини", - заявили в силових структурах.

Нагадаємо, що у Туреччині врятували від лісової пожежі електростанцію Кемеркей в провінції Мугла.

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06 08 2021 17:20
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