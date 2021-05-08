У Туреччині врятували від лісової пожежі електростанцію

Робочі копали траншеї навколо станції, щоб не допустити поширення вогню

Турецьким рятувальникам вдалося врятувати від лісових пожеж вугільну електростанцію Кемеркей в провінції Мугла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Турецькі вертольоти і два пожежних літаки з Іспанії скидали морську воду на навколишні пагорби і обгорілі або палаючі житлові будинки навколо станції

Робочі копали траншеї навколо станції, щоб не допустити поширення вогню.

Міністерство оборони заявило, що воно евакуювало місцевих мешканців морем. Станом на ранок четверга більша частина полум'я згасла.

Нагадаємо, що турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни.