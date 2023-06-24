Літак Лукашенка вилетів із Мінська
За попередніми даними, борт приземлився у турецькому Бодрумі.
Про це написало видання Zerkalo.io.
Мова йде про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.
Літак вилетів з Мінська сьогодні опівночі, зробив великий обліт аж над Каспійським морем і Грузією та приземлився у турецькому Бодрумі, на узбережжі Середземного моря.
Ймовірно, літак спеціально оминав південні області росії.
Журналісти пишуть, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі і члени родини самопроголошеного президента Лукашенка.Зранку стало відомо, що в росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина.