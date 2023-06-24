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Літак Лукашенка вилетів із Мінська

24 червня 2023, 12:29
Літак Лукашенка вилетів із Мінська
Зі столиці Білорусі вночі вилетів літак, який використовують білоруські топ посадовці і члени родини Лукашенка.

За попередніми даними, борт приземлився у турецькому Бодрумі.

Про це написало видання Zerkalo.io.

Мова йде про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.

Літак вилетів з Мінська сьогодні опівночі, зробив великий обліт аж над Каспійським морем і Грузією та приземлився у турецькому Бодрумі, на узбережжі Середземного моря. 

Ймовірно, літак спеціально оминав південні області росії. 

Журналісти пишуть, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі і члени родини самопроголошеного президента Лукашенка. 

Зранку стало відомо, що в росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина.
БілорусьЛукашенко

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