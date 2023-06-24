В росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина
Також московське управління ФСБ піднял за тривогою.
Про це пише BBC.
"На трасі "Дон" ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости", - пише видання.
Бійцям відданий наказ відкривати вогонь в разі виникнення загрози». У соцмережах з'являються фото, де видно БТРи в центрі Ростова біля штабу Південного військового округу.
Інши ЗМІ пишуть, що московські силовики приведені у підвищену готовність, а в Москві запроваджується план "Фортеця" для захисту об'єктів МВС.Вчора Прігожин заявив про удар військ рф по тилових таборах "вагнерівців": нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися.