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В росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина

24 червня 2023, 09:45
В росії перекривають дорогу москва-Ростов після заяв Прігожина
Фото: Укрінформ
Головну трасу з москви до Ростова-на-Дону перекривають силовиками після заяв керівника ПВК "Вагнер" Прігожина.

Також московське управління ФСБ піднял за тривогою.

Про це пише BBC.

"На трасі "Дон" ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости", - пише видання. 

Бійцям відданий наказ відкривати вогонь в разі виникнення загрози». У соцмережах з'являються фото, де видно БТРи в центрі Ростова біля штабу Південного військового округу.

Інши ЗМІ пишуть, що московські силовики приведені у підвищену готовність, а в Москві запроваджується план "Фортеця" для захисту об'єктів МВС.

Вчора Прігожин заявив про удар військ рф по тилових таборах "вагнерівців": нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися.
РосіяМоскваПригожин

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