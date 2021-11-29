Літак ЄС патрулюватиме Ла-Манш після загибелі 27 мігрантів

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заявив, що з 1 грудня літак прикордонного агентства ЄС Frontex допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати свої береги, щоб краще виявляти мережі контрабандистів

Прикордонне агентство ЄС направить літак для патрулювання вод Ла-Маншу після того, як минулої середи 27 мігрантів загинули, намагаючись потрапити до Британії на переповненому надувному човні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Euronews.

Європейські чиновники погодили цей крок на екстреній зустрічі у неділю у французькому порту Кале, де обговорювали міграційну проблему.

Вони також пообіцяли більш тісно співпрацювати у боротьбі з мережами незаконного ввезення мігрантів надувними човнами.

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заявив, що з 1 грудня літак прикордонного агентства ЄС Frontex допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати свої береги, щоб краще виявляти мережі контрабандистів.

Водночас, британські представники не були присутні на зустрічі після того, як загибель мігрантів у Ла-Манші викликала нову політичну кризу між Британією та Францією.

Дарманен відкликав запрошення своєї британської колеги на зустріч в Кале після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував листа, в якому закликав Париж забрати назад всіх мігрантів, які перетинають Ла-Манш.

Франція та Британія звинувачують один одного в тому, що вони не роблять достатньо кроків, щоб утримати людей від перетину протоки.

Нагадаємо, що уряд Франції закликає до якнайшвидшого початку переговорів між Великою Британією і ЄС з проблем нелегальної міграції.