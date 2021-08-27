ПОЛІТИКА НОВИНИУ Молдові перенесли приблизно на годину програму святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності країни, через те, що літак Президента України Володимира Зеленського не зміг своєчасно приземлитися у Кишиневі через туман.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак Зеленського не зміг своєчасно приземлитися у Кишиневі через туман
Повідомляємо, що програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину
Фото: Офіс Президента
Про це йдеться на сторінці президентури Республіки Молдова у Фейсбуці.
"Повідомляємо, що програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину", - йдеться у заяві.
У президентурі додали, що затримка викликана густим туманом над аеропортом Кишинева, який не дозволив своєчасно приземлитися літакам Президентів Клауса Йоганніса і Володимира Зеленського.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з польським та румунським колегами 27 серпня візьме участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності Республіки Молдова 27 серпня.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський хоче залучити французьку конслатингову компанію Aerogestion до створення українського національного авіаперевізника - авіакомпанію хочуть створити до кінця року.
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27 08 2021 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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