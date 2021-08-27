Літак Зеленського не зміг своєчасно приземлитися у Кишиневі через туман Повідомляємо, що програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину

У Молдові перенесли приблизно на годину програму святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності країни, через те, що літак Президента України Володимира Зеленського не зміг своєчасно приземлитися у Кишиневі через туман.

Фото: Офіс Президента

Про це йдеться на сторінці президентури Республіки Молдова у Фейсбуці. "Повідомляємо, що програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину", - йдеться у заяві. У президентурі додали, що затримка викликана густим туманом над аеропортом Кишинева, який не дозволив своєчасно приземлитися літакам Президентів Клауса Йоганніса і Володимира Зеленського. Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з польським та румунським колегами 27 серпня візьме участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності Республіки Молдова 27 серпня. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський хоче залучити французьку конслатингову компанію Aerogestion до створення українського національного авіаперевізника - авіакомпанію хочуть створити до кінця року.

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