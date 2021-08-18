Зеленський хоче створити національного авіаперевізника до кінця року

Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень

Президент Володимир Зеленський хоче залучити французьку конслатингову компанію Aerogestion до створення українського національного авіаперевізника - авіакомпанію хочуть створити до кінця року.

Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі Зеленського з директором Aerogestion Марком Роше, повідомляє "Економічна правда".

У зустрічі також взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко і експерт компанії Aerogestion П’єр Денізе.

За словами Зеленського, внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.

"Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни", - цитує ОП Зеленського.

Зазначається, що уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", - сказав президент.

Директор Aerogestion Марк Роше у свою чергу заявив, що український ринок авіакомпаній фрагментований і на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу, але попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.

Компанію Aerogestion заснували в 1999 році Марк Роше і Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній.

Наразі Aerogestion налічує близько 15 консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму, консультують з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.

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