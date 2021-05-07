Wizz Air повернувся в аеропорт Бориспіль на постійній основі - це відбулося після 10-річної перерви
За інформацією Avianews, на маршруті Wizz Air Abu Dhabi буде використовувати нові літаки Airbus A321neo з 239 місцями, повідомляє "Громадське". У перші два тижні лоукостер літатиме до Борисполя тільки раз в тиждень - щосуботи.
А ось із 20 липня і до кінця місяця лоукостер додасть перельоти щовівторка. Графік на серпень передбачає польоти знову один раз в тиждень - щочетверга, а в вересні вже тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.
Мінімальна вартість авіаквитків з Києва в Абу-Дабі починається від 840-940 грн в одну сторону з урахуванням перевезення маленької ручної поклажі. Однак кількість рейсів із такими цінами обмежена.
Про те, що Wizz Air Abu Dhabi виконала перший рейс до "Борисполя", 3 липня повідомили в аеропорту. Там вказують, що рейси виконуватимуть на сучасніших літаках Airbus A321neo з низьким рівнем викидів, шуму та витрат пального. Флот Wizz Air Abu Dhabi складається з чотирьох таких літаків.
Wizz Air Abu Dhabi виконала перший рейс до аеропорту "Бориспіль"
Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"/Facebook
Чому Wizz Air повертається у Бориспіль?
Голова ради директорів компанії "Майстер-Авіа", яка управляє аеропортом "Київ", Денис Костржевський у травні 2021 року пояснював, що Wizz Air переходить на місткіші літаки Airbus А321, які літають з аеропорту "Київ" з обмеженнями, а з Борисполя - без обмежень.
"Саме далекі рейси, в ОАЕ - це гранична дальність для тих літаків - вони повинні виконувати повністю завантаженими пасажирами, вантажем і ще повністю заправленими. З аеропорту "Київ" А321 із повним завантаженням просто не вилітає. Тому авіакомпанія вирішила літати в Абу-Дабі з сусіднього аеропорту", - розповідав Костржевський.
Читайте також: Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах
- ФОТО Римський Колізей вперше відкриває свої підземні коридори
- ФОТО Франція відкрила кордони для туризму: умови в’їзду для щеплених українців
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"