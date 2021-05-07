Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Wizz Air повернувся в аеропорт Бориспіль на постійній основі - це відбулося після 10-річної перерви

У перші два тижні лоукостер літатиме до Борисполя тільки раз в тиждень - щосуботи
В головний аеропорт України буде літати дочка авіакомпанії - Wizz Air Abu Dhabi, яка з'єднає Київ зі столицею Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.
Wizz Air повернувся в аеропорт Бориспіль на постійній основі - це відбулося після 10-річної перерви Фото: cheap-trip.eu

За інформацією Avianews, на маршруті Wizz Air Abu Dhabi буде використовувати нові літаки Airbus A321neo з 239 місцями, повідомляє "Громадське". У перші два тижні лоукостер літатиме до Борисполя тільки раз в тиждень - щосуботи.

А ось із 20 липня і до кінця місяця лоукостер додасть перельоти щовівторка. Графік на серпень передбачає польоти знову один раз в тиждень - щочетверга, а в вересні вже тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Мінімальна вартість авіаквитків з Києва в Абу-Дабі починається від 840-940 грн в одну сторону з урахуванням перевезення маленької ручної поклажі. Однак кількість рейсів із такими цінами обмежена.

Про те, що Wizz Air Abu Dhabi виконала перший рейс до "Борисполя", 3 липня повідомили в аеропорту. Там вказують, що рейси виконуватимуть на сучасніших літаках Airbus A321neo з низьким рівнем викидів, шуму та витрат пального. Флот Wizz Air Abu Dhabi складається з чотирьох таких літаків.

Wizz Air Abu Dhabi виконала перший рейс до аеропорту "Бориспіль"

Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"/Facebook

Чому Wizz Air повертається у Бориспіль?

Голова ради директорів компанії "Майстер-Авіа", яка управляє аеропортом "Київ", Денис Костржевський у травні 2021 року пояснював, що Wizz Air переходить на місткіші літаки Airbus А321, які літають з аеропорту "Київ" з обмеженнями, а з Борисполя - без обмежень.

"Саме далекі рейси, в ОАЕ - це гранична дальність для тих літаків - вони повинні виконувати повністю завантаженими пасажирами, вантажем і ще повністю заправленими. З аеропорту "Київ" А321 із повним завантаженням просто не вилітає. Тому авіакомпанія вирішила літати в Абу-Дабі з сусіднього аеропорту", - розповідав Костржевський.

Читайте також: Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2021 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.