Wizz Air повернувся в аеропорт Бориспіль на постійній основі - це відбулося після 10-річної перерви

У перші два тижні лоукостер літатиме до Борисполя тільки раз в тиждень - щосуботи

В головний аеропорт України буде літати дочка авіакомпанії - Wizz Air Abu Dhabi, яка з'єднає Київ зі столицею Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

За інформацією Avianews, на маршруті Wizz Air Abu Dhabi буде використовувати нові літаки Airbus A321neo з 239 місцями, повідомляє "Громадське". У перші два тижні лоукостер літатиме до Борисполя тільки раз в тиждень - щосуботи.

А ось із 20 липня і до кінця місяця лоукостер додасть перельоти щовівторка. Графік на серпень передбачає польоти знову один раз в тиждень - щочетверга, а в вересні вже тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Мінімальна вартість авіаквитків з Києва в Абу-Дабі починається від 840-940 грн в одну сторону з урахуванням перевезення маленької ручної поклажі. Однак кількість рейсів із такими цінами обмежена.

Про те, що Wizz Air Abu Dhabi виконала перший рейс до "Борисполя", 3 липня повідомили в аеропорту. Там вказують, що рейси виконуватимуть на сучасніших літаках Airbus A321neo з низьким рівнем викидів, шуму та витрат пального. Флот Wizz Air Abu Dhabi складається з чотирьох таких літаків.