З "Борисполя" вилетів черговий літак: ймовірно, тестують відновлення рейсів

Сьогодні близько 9 ранку з міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300, без пасажирів та вантажу.

В міжнародному аеропорту тестують відновлення регулярних перельоів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Рейс був виконаний за запитом Skyline Express - здійснювався технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300", - йдеться в дописі.

Водночас даний технічний перегін був продовженням тестування відновлення регулярних польотів в умовах воєнного стану.

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору", - додали в аерпорту.

Крім того, рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту.

Також в "Борисполі" додали, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

"Даний технічний перегін повітряного судна в Борисполі не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі", - йдеться в повідомленні.

"Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить", - наголосили в "Борисполі".