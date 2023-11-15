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Україна може відкрити аеропорт до закінчення війни – ОП

15 листопада 2023, 20:49
Україна може відкрити аеропорт до закінчення війни – ОП
Фото: з вільних джерел
В Україні ще до завершення війни, можливо, відкриють один з цивільних аеропортів.

Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак розказав в ефірі Інституту Хадсона.

У своєму виступі він не назвав аеропорт чи конкретні часові рамки для його відкриття, але він також розказав про потреби у посиленні українського ППО.

"України потрібна надійна парасолька. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами", - сказав він.

"Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", - підсумував керівник ОП.

Нагадаємо, що влітку ірландський лоукостер Ryanair розглядав можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року, якщо пройдуть успішно переговори щодо часткового відкриття повітряного простору.

 

аеропортУкраїна

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