Ryanair можливо відновить польоти в Україну до кінця року

Ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року, якщо пройдуть успішно переговори щодо часткового відкриття повітряного простору.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Наразі розглядається два плани: перший – це закінчення війни і відкриття повітряного простору в один чи два дні. Другий, згідно з яким авіакомпанія може запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року" - заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

Він додав, що літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети.

Наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну, вважає О'Лірі.

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - підсумував голова Ryanair.

Він підкреслив, що якщо Україні не вдасться переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії щодо безпечності виконання обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова, то відновити польоти компанія не зможе.