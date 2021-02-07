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Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення

Новий авіамаршрут орієнтований на жителів Кувейту
Кувейтська авіакомпанія відновлює Jazeera Airways пряме авіасполучення з Україною з 13 липня, запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ.
Україна і Кувейт відновлюють пряме авіасполучення Фото: dpa.com

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, зазначає "Економічна правда".

"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт - Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні - серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі.

Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю країну", - сказав Сенік.

Рейс авіакомпанії Jazeera Airways відбуватиметься двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть у вівторок та п'ятницю. З Києва до Кувейту - у середу та суботу.

Перевірити умови в‘їзду до Кувейту можна на сайті МЗС України: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Наразі у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонений в'їзд громадян України в Кувейт, навіть якщо вони оформили візу. Новий авіамаршрут орієнтований на жителів Кувейту.

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02 07 2021 12:01
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