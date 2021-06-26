Римський Колізей вперше відкриває свої підземні коридори

Відвідувачі римського Колізею вперше отримають можливість досліджувати гіпогей - підземні кімнати й коридори, в яких до своїх смертельних боїв готувалися гладіатори. Відкриттю коридорів передувала реставрація амфітеатру.

Про це розповіла директорка Археологічного парку Колізей Альфонсіна Руссо, повідомляє "Громадське".

Тепер туристи зможуть пройти коридорами на дерев’яній платформі та помилуватися арками, які з’єднували гіпогей між кімнатами. Там гладіатори та тварини чекали перед тим, як увійти в ліфти, які виведуть їх на арену.

"Ця реставрація є абсолютно важливою для археологічних досліджень, оскільки вона дозволяє нам реконструювати її історію. [Це місце] підготовки - люди вивозили реквізит, гладіаторів і тварин через серію ліфтів", - розповіла Альфонсіна Руссо.

Фото: Twitter Roman Archaeology News

Фото: Twitter Roman Archaeology News

Що передувало відкриттю гіпогею? Міністерство культури Італії ще у 2011 році розпочало величезну реставрацію склепінь та проходів, де чекали тих, хто вступає в бій. Роботи були спільним проєктом з італійським модним брендом Tod's та генеральним директором компанії Дієго Делла Валле. Реставрацію проводили у три фази, починаючи з ретельного очищення фасаду пам'ятника, а потім переходячи до підземних ділянок. Невелику частину гіпогею відкрили для громадськості ще у 2016 році. Основні реставраційні роботи в гіпогею розпочалися у 2018 році, хоча пандемія їх затримала. Археологи, реставратори, інженери та архітектори - всі вони працювали над тим, щоб максимально наблизити пам’ятку до колишнього вигляду. Команда використовувала старі фотографії та картографування поверхонь. Вони змивали бруд з поверхонь, а також відкладення та мікроорганізми. У деяких частинах їм довелося видалити сліди попередніх реставрацій, які з часом зіпсувалися, і замінити їх на те, що вони називають "більш автентичними матеріалами". Реставратори також встановили систему зменшення проникнення води в кам'яну кладку, що є однією з основних причин гниття.

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