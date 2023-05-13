Зеленський планує зустрітися з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністеркою країни Джорджою Мелоні та Папою Франциском.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму. Планує зустрітись з італійським колегою Серджо Маттареллою й не тільки.

Про це президент України Володимир Зеленський пише у Telegram-каналі.

"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", – повідомив президент.

У квітні, як відомо, папа Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.

Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

За непідтвердженою інформацією, увечері Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.