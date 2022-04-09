RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найдешевшим місцем для відпочинку в Європі визнали місто Афіни

Столицю Греції місто Афіни визнали найдешевшим місцем для відпочинку в Європі.
Найдешевшим місцем для відпочинку в Європі визнали місто Афіни Фото: sfw.org.ua
Аналіз проводила британська поштова компанія Post Office Travel Money, пише The Guardian.
 
Аналіз дюжини типових туристичних витрат показав, що ціни в грецькій столиці впали на 15% з 2021 року. Відтак вихідні в грецькій столиці коштують $238 у порівнянні з $250 в Лісабоні, що посів друге місце. Рахунок включав проживання в готелі на дві ночі для пари, харчування, квитки на атракціони та проїзд на місцевому транспорті. Обидва міста випередили східні напрямки, які зазвичай славляться низькими цінами, такі як Краків, Рига та Будапешт. Це вперше за всі 15 років, що компанія проводить аналіз, найдешевшим містом у Європі стало місто в її західній частині.
 
Шість із проаналізованих міст понад удвічі дорожчі за Афіни. Це Стокгольм ($484), Париж ($486), Дублін ($501), Копенгаген ($521), Венеція ($526) та Амстердам ($682).
 
Окреме дослідження Post Office Travel Money, опубліковане в липні, показало, що Сонячний Берег у Болгарії та Мармаріс у Туреччині є найдешевшими з 16 популярних європейських курортів для літнього відпочинку.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2022 12:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході

Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.