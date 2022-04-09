CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтолицю Греції місто Афіни визнали найдешевшим місцем для відпочинку в Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найдешевшим місцем для відпочинку в Європі визнали місто Афіни
Фото: sfw.org.ua
Аналіз проводила британська поштова компанія Post Office Travel Money, пише The Guardian.
Аналіз дюжини типових туристичних витрат показав, що ціни в грецькій столиці впали на 15% з 2021 року. Відтак вихідні в грецькій столиці коштують $238 у порівнянні з $250 в Лісабоні, що посів друге місце. Рахунок включав проживання в готелі на дві ночі для пари, харчування, квитки на атракціони та проїзд на місцевому транспорті. Обидва міста випередили східні напрямки, які зазвичай славляться низькими цінами, такі як Краків, Рига та Будапешт. Це вперше за всі 15 років, що компанія проводить аналіз, найдешевшим містом у Європі стало місто в її західній частині.
Шість із проаналізованих міст понад удвічі дорожчі за Афіни. Це Стокгольм ($484), Париж ($486), Дублін ($501), Копенгаген ($521), Венеція ($526) та Амстердам ($682).
Окреме дослідження Post Office Travel Money, опубліковане в липні, показало, що Сонячний Берег у Болгарії та Мармаріс у Туреччині є найдешевшими з 16 популярних європейських курортів для літнього відпочинку.
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04 09 2022 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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