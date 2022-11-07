В угорському Геделле у музеї Королівського палацу з'явився аудіогід українською мовою
Про це йдеться у повідомленні посольства України в Угорщині.
"Відтепер інформацію про палац, його історію та сьогодення, а також про постійну експозицію, яка налічує 31 кімнату, можна послухати й українською мовою", - йдеться у повідомленні.
Робота над україномовним аудіогідом у палаці Грашшалковичів розпочалася наприкінці минулого року. Офіційний запуск аудіогіду планувався наприкінці лютого - на початку березня 2022 року, однак через повномасштабний напад Росії на Україну його довелося відтермінувати.
Впродовж цього періоду український аудіогід працював у тестовому режимі. Українці, які були змушені приїхати до Угорщини, рятуючись від російської війни, мали нагоду випробувати аудіогід українською мовою.
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