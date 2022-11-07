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В угорському Геделле у музеї Королівського палацу з'явився аудіогід українською мовою

Робота над україномовним аудіогідом у палаці Грашшалковичів розпочалася наприкінці минулого року
У музеї Королівського палацу в угорському місті Геделле запустили україномовний аудіогід.
В угорському Геделле у музеї Королівського палацу з Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Угорщині.

"Відтепер інформацію про палац, його історію та сьогодення, а також про постійну експозицію, яка налічує 31 кімнату, можна послухати й українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Робота над україномовним аудіогідом у палаці Грашшалковичів розпочалася наприкінці минулого року. Офіційний запуск аудіогіду планувався наприкінці лютого - на початку березня 2022 року, однак через повномасштабний напад Росії на Україну його довелося відтермінувати.

Впродовж цього періоду український аудіогід працював у тестовому режимі. Українці, які були змушені приїхати до Угорщини, рятуючись від російської війни,  мали нагоду випробувати аудіогід українською мовою.

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11 07 2022 16:22
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