В угорському Геделле у музеї Королівського палацу з'явився аудіогід українською мовою

Робота над україномовним аудіогідом у палаці Грашшалковичів розпочалася наприкінці минулого року

У музеї Королівського палацу в угорському місті Геделле запустили україномовний аудіогід.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Угорщині.

"Відтепер інформацію про палац, його історію та сьогодення, а також про постійну експозицію, яка налічує 31 кімнату, можна послухати й українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Робота над україномовним аудіогідом у палаці Грашшалковичів розпочалася наприкінці минулого року. Офіційний запуск аудіогіду планувався наприкінці лютого - на початку березня 2022 року, однак через повномасштабний напад Росії на Україну його довелося відтермінувати.

Впродовж цього періоду український аудіогід працював у тестовому режимі. Українці, які були змушені приїхати до Угорщини, рятуючись від російської війни, мали нагоду випробувати аудіогід українською мовою.