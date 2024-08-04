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ПОЛІТИКА

Літаки F-16 вже в Україні, вони виконують завдання – Зеленський

04 серпня 2024, 17:16
Літаки F-16 вже в Україні, вони виконують завдання – Зеленський
president.gov.ua
Він зазначив, що зараз не може розкривати, які завдання вже виконували винищувачі, чи виконуватимуть у майбутньому.

Винищувачі F-16 уже знаходяться в Україні та виконують завдання, підтвердив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео з церемонії нагородження в День повітряних сил ЗСУ.

"Ми часто чули слово неможливо, але все-таки ми уможливили те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною необхідністю. А тепер це справді реальність у нашому небі – F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюся нашими хлопцями, які якісно освоюють ці літаки та вже почали їх використовувати для нашої держави", - заявив президент.

Він зазначив, що зараз не може розкривати, які завдання вже виконували винищувачі, чи виконуватимуть у майбутньому.

При цьому глава держави партнерам, які "справді дієво допомагають із F-16", а насамперед Данії, Нідерландам та США, які першими відгукнулись на запит про надання літаків.

"Ми багато зробили, щоб Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації – стандарт західної бойової авіації. З початку цієї війни ми говорили з партнерами, що потрібно закрити наше небо від російських ракет і літаків. Ми провели сотні зустрічей та переговорів, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашого ППО", - сказав Зеленський.

При цьому  він додав, що на разі кількість літаків, які вже прибули в Україну та кількість підготованих пілотів ще недостатні, але «партнери знають про потрібну кількість».

Зазначимо, що достовірно невідомо, скільки F-16 вже передали Україні. Днями The Times повідомляло, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків. 

При цьому зазначений вище The Economist стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16.

 

F-16Володимир Зеленський

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