Поставка F-16 в Україну: перші кроки та перешкоди – The Economist

Ще 20 літаків наша країна отримає до кінця 2024 року.

В Україну 31 липня прибули перші десять (із можливих 79) сучасних винищувачів F-16.

Про це інформує The Economist.

До кінця цього року наша країна має отримати ще 20 винищувачів американського виробництва. Інші літаки прибуватимуть партіями протягом 2025 року.

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зазначив, що розчарування щодо того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике. Він назвав одну із причин затримки надання достатньої кількості F-16 "жалюгідну" нестачу навчальних місць для українських пілотів.

Також на це вплинули мовні труднощі. Видання зазначає, що наша країна має загартованих у боях пілотів, однак винищувачі F-16 дуже відрізняються і є більш складними за звичні для них Міг-29 і Су-27.

Ще однією причиною є час, який необхідний для створення інфраструктури для прийому винищувачів цього типу. Літаки потребують більшого технічного обслуговування, ніж їхні російські аналоги. Бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам.

Колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге повідомив, що винищувачі, що прибувають в Україну, — пріоритетна ціль для росіян. Тому літаки були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями, разом з приманками. Однак це ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.

Наприкінці липня західні ЗМІ повідомили, що Україна вже отримала перші шість винищувачів F-16. Ба більше, вони вже здійснили перші бойові вильоти в нашій країні. Відомо, що ці повітряні судна матимуть деякі обмеження на полі бою — їм доведеться залишатися "за 40 або більше кілометрів" від лінії зіткнення.