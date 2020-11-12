Літаки відмовлялися сідати в аеропортах Києва через кригу
Джерело: пресслужба "Борисполя" у Facebook, прессекретарка аеропорту "Київ" Галина Богданенко в коментарі "Громадське". Про це пише "Економічна правда".
Дослівно: "У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту".
Деталі: Наприклад, літак з Мінська, який мав приземлитися в "Борисполі", повернув назад у Білорусь.
В "Жулянах" розповіли, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ні сідати, ні злітати.
Пряма мова Богданенко: "Один рейс повернувся до Вільнюса. Він вилетів, але повернувся, не став до України летіти. А другий рейс скасували до Дортмунда з Києва".
Нагадаємо: 10 грудня після обіду киян попереджали про крижаний дощ і слизькі дороги
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