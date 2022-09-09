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Літо, що минуло, визнано найспекотнішим в Європі за весь час спостереженнь

Середня температура з червня по серпень 2022 року була на 1,34°C вище за середнє історичне значення за 30-річний період з 1991 по 2020 рік
Літо, що минуло, визнано найспекотнішим в Європі за весь час спостереженнь Фото: Reuters
Літо 2022 року стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень.
 
Про це повідомляє MSN із посиланням на моніторингову службу Єврокомісії.
 
Фахівці зазначили, що середня температура повітря у Старому Світі на чотири десятих градуси перевищила показник торішнього літа, яке вже було рекордно спекотним.
 
"Зокрема, середня температура з червня по серпень 2022 року була на 1,34°C вище за середнє історичне значення за 30-річний період з 1991 по 2020 рік, тоді як у серпні, який став найспекотнішим місяцем літа, перевищено середнє значення температур 1991-2020 рр. на 1,72 °C", - повідомили експерти.
 
За цей час лісовими пожежами в країнах ЄС було знищено не менше 700 тис. га лісу, а 23 серпня Єврокомісія оголосила, що Європа переживає найсильнішу посуху за останні п'ять століть.
 
Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року держав - Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).
 
Через аномальну спеку низка країн зіткнулася з браком води.
 

Раніше повідомлялось, що у Німеччині, Чехії та Нідерландах видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.

 

 

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09 09 2022 10:40
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