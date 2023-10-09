Ліван не вступатиме у війну з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання Хезбола запевнення, що воно не вступатиме у війну з Ізраїлем.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Також Хезболла запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не "загрожуватиме" Лівану.

Вчора вранці Хезболла обстріляла з мінометів ізраїльські військові об'єкти на кордоні з Ліваном, тоді терористичне угрупування заявило, що випустило десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях в спірному районі гори Дов на знак солідарності з нападом ХАМАС.