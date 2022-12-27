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Льодовики Гренландії тануть у 100 разів швидше, ніж вважалося

27 грудня 2022, 15:34
Льодовики Гренландії тануть у 100 разів швидше, ніж вважалося
Фото: Reuters
Вчені застосували нову модель, яка показала, що льодовики Гренландії тануть у 100 разів швидше, ніж вважалося раніше. Нове моделювання враховує унікальну взаємодію між льодом та водою у фіордах острова.

Про це повідомляє Space.com.

Нова математична модель побудована на спостереженні за тим, як лід з'їдається з вертикальних поверхонь на кінцях льодовиків Гренландії. До цього використовувалися моделі, побудовані для Антарктиди, де льодовики плавають поверх морської води.

Вчені вже припускали, що розуміння арктичних льодовиків, засноване на спостереженнях в Антарктиді, може бути ідеальним. Але до кінців льодовиків Гренландії важко підібратися, оскільки вони розташовуються на краях фіордів – довгих вузьких заток води, оточених скелями. Тут тепла вода підрізає кригу. За словами вчених, це призводить до серйозних наслідків, коли шматки льоду розміром із будівлю раптово обрушуються у воду, утворюючи цунамі.

У ході нового дослідження вчені на чолі з Ребеккою Джексон з Університету Рутгерса використали човни-роботи, щоб наблизитися до цих небезпечних крижаних стрімчаків і провести вимірювання. Ці вимірювання показали, що моделі, що ґрунтуються на Антарктиці, недооцінюють масштаби танення арктичних льодовиків. Так, льодовик ЛеКонте зникає у 100 разів швидше, ніж передбачали моделі.

Суміш холодної талої води льодовиків з більш теплою морською стимулює циркуляцію океану поблизу них і далі в морі. А це означає, що у танення можуть бути далекосяжні наслідки. Танення льодовикового щита Гренландії також важливе для розуміння зростання рівня моря. Острів містить достатньо води для того, щоб підняти рівень моря на шість метрів.

У новій моделі враховуються останні дані наукових місій, а також розуміння того, як круті, схожі на скелі поверхні льодовиків впливають на втрату льоду. І отримані в результаті моделювання дані узгоджуються з вимірюваннями Джексон - льодовики тануть у 100 разів швидше, ніж вважалося.

Раніше повідомлялось, що у США корпорація IBM переклала свої найпопулярніші курси українською.

льодовикиГренландія

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