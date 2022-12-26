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ТЕХНОЛОГІЇ

У США корпорація IBM переклала свої найпопулярніші курси українською

26 грудня 2022, 16:58
У США корпорація IBM переклала свої найпопулярніші курси українською
"Бронзу" здобуває корпорація з виробництва комп'ютерів та програмного забезпечення ІВМ. Вартість цього бренду становить $108 млрд. Між іншим, рейтинг BrandZ цього року оприлюднили вже вдев'яте. Рейтинг складається зі ста позицій.
Американська корпорація IBM, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, переклала українською мовою чотири найпопулярніші курси. Вони доступні на безоплатній платформі SkillsBuild.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у телеграмі.
 
"Компанія IBM, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, яка посідає шосте місце в списку найбільших компаній світу, пропонує чотири курси українською мовою на безоплатній платформі SkillsBuild. Вони будуть доступні після створення облікового запису", – йдеться в повідомленні.
 
Наразі українською доступні наступні курси:
 
Курс професійних навичок, який містить п'ять модулів загальною тривалістю вісім годин. Він навчить критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв'язувати проблеми та ставати гнучкими. Рівень студента: початківець.
 
Курс основ кібербезпеки дозволить дізнатися про основи власної кібербезпеки та стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності. Навчання поділене на чотири модулі тривалістю шість годин. Рівень студента: початківець.
 
Курс сучасних технологій ознайомить із поняттями, термінологією та програмами, що дозволять далі планувати свій професійний шлях у цьому напрямку. Він містить шість модулів тривалістю сім годин. Рівень студента: початківець.
 
Курс із підготовки до першого робочого місця. Допоможе навчитися створювати резюме "мрії", будувати особистий бренд у соцмережах, а також надасть практичні вправи та поради щодо пошуку роботи. Курс містить чотири модулі тривалістю сім годин. Рівень студента: початківець.
технологіїIBMмінцифри

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