Україна дозволила передавати військові технології іншим виробникам

Це дозволить виробникам отримати більше контрактів.

Уряд підтримав постанову, яка внормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін написав в Telegram-канал.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - йдеться в допаисі.

Він також написав, що це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ.

Завдяки цьому виробники зможуть отримати більше контрактів і виготовити більше товарів оборонного призначення.

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