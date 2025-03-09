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Україна дозволила передавати військові технології іншим виробникам

09 березня 2025, 15:13
Україна дозволила передавати військові технології іншим виробникам
Фото: defence-blog.com
Це дозволить виробникам отримати більше контрактів.

Уряд підтримав постанову, яка внормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін написав в Telegram-канал

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - йдеться в допаисі. 

Він також написав, що це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ.

Завдяки цьому виробники зможуть отримати більше контрактів і виготовити більше товарів оборонного призначення.

Днями ми писали, що польський уряд розробляє програму військової підготовки для всіх чоловіків.

 

технологіївійна в Україні

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