Льодовики в Альпах зникають із рекордною за 60 років швидкістю

Температура в Альпах підвищується приблизно на 0,3°C за десятиліття - приблизно вдвічі швидше, ніж у середньому в світі

Льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.

Про це свідчать дані, які отримало агентство Reuters.

Вчені визначають те, наскільки льодовик зменшується за рік, дивлячись на різницю між тим, скільки снігу випало взимку та скільки льоду тане влітку.

Минула зима принесла відносно невелику кількість снігопадів. Опісля Альпи пережили дві сильні хвилі спеки на початку літа – у тому числі одну в липні, коли температура сягнула близько 30 за Цельсієм у швейцарському гірському селі Церматт.

Під час цієї спеки замерзання води виміряли на рекордній висоті - 5184 метри. Це вище, ніж висота Монблану. Зазвичай влітку рівень замерзання води складає 3000-3500 метрів.

Більшість гірських льодовиків у світі є залишками останнього льодовикового періоду. Вони відступають через зміну клімату. Але льодовики в Європейських Альпах особливо вразливі, оскільки вони менші та мають відносно невеликий льодовий покрив.

Тим часом температура в Альпах підвищується приблизно на 0,3°C за десятиліття - приблизно вдвічі швидше, ніж у середньому в світі.

Якщо викиди парникових газів продовжуватимуть зростати, очікується, що до 2100 року альпійські льодовики втратять понад 80% своєї нинішньої маси. Багато з них зникнуть незалежно від того, які заходи щодо викидів будуть вжиті зараз, через глобальне потепління, спричинене минулими викидами, свідчить звіт Міжурядової групи ООН зі зміни клімату за 2019 рік.

Агентство Reuters поспілкувалося з гляціологами в Австрії, Франції та Італії, які підтвердили, що льодовики там мають рекордні втрати. В Австрії "льодовики вільні від снігу аж до вершин", - сказала Андреа Фішер, гляціолог з Австрійської академії наук.

Гімалайські льодовики також на шляху до рекордної за рік втрати льоду, повідомили агентству вчені.

У липні Італія оголосила надзвичайний стан у п'яти регіонах через рекордну посуху.

Крім того, щонайменше 7 людей загинули, потрапивши під лавину, спричинену обвалом льодовика в північних італійських Альпах.