Логістика росіян має страждати від "дипстрайків" – Зеленський

Президент та головком обговорили також ситуацію у прикордонних районах Сумщини

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, ворог не змінює тактику та намагається захоплювати позиції малими групами.

"Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", – сказав Зеленський.

Крім того, президент та головком обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!", – зауважив президент.

Сирський доповів і щодо далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків.

"російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", – підсумував Зеленський.