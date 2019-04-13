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​Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді

Українець легко захистив свої чемпіонські пояси
Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.
​Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Бій проходив за правилами 12 раундів, але закінчився вже в четвертому.

У третьому раунді Ломаченко відправив Кроллу в нокдаун, але британець зміг піднятися на ноги. У четвертому раунді після удару в голову Кролла не піднявся.

Після бою Ломаченко заявив, що хоче битися з Майкі Гарсією.

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13 04 2019 10:34
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