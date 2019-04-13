НОВИНИУкраїнський боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді
Українець легко захистив свої чемпіонські пояси
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Бій проходив за правилами 12 раундів, але закінчився вже в четвертому.
У третьому раунді Ломаченко відправив Кроллу в нокдаун, але британець зміг піднятися на ноги. У четвертому раунді після удару в голову Кролла не піднявся.
Після бою Ломаченко заявив, що хоче битися з Майкі Гарсією.
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