​Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді Українець легко захистив свої чемпіонські пояси

Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.

Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Бій проходив за правилами 12 раундів, але закінчився вже в четвертому. У третьому раунді Ломаченко відправив Кроллу в нокдаун, але британець зміг піднятися на ноги. У четвертому раунді після удару в голову Кролла не піднявся. Після бою Ломаченко заявив, що хоче битися з Майкі Гарсією.

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