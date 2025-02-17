Лондон може відправити війська в Україну

Вже сьогодні буде розглянуте питання розміщення іноземних військ на території України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

Про це інформує британська газета The Telegraph.

Стармер сказав, що це означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов’язану з потенційним загрозою для британських військовослужбовців", - додав політик.

Видання пише, що це "перший раз, коли глава уряду прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні".

Питання розміщення іноземних військ на території України буде розглянуто на саміті за участі європейських лідерів в Парижі у понеділок, 17 лютого, який був скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Рішення Стармера стане тиском на союзників, зокрема на Німеччину, з метою публічно підтримати ідею щодо відправки європейських миротворчих сил в Україну", - пишуть журналісти.

Минулого тижня Британія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги на £150 млн.