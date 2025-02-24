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Лондон надасть Києву рекордні $5 млрд

24 лютого 2025, 15:49
Лондон надасть Києву рекордні $5 млрд
Також Британія ввела новий пакет санкцій проти росії.

Велика Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів. 

Про це заявив глава британського уряду Кіра Стармера під час саміту "Підтримай Україну". 

"Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить - надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь", - сказав прем’єр. 

Крім того, Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти кремля. 

Він додав, що буде обговорювати це під час зустрічі G7. 

"Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях", - сказав Стармер. 

Сьогодні також Норвегія та Іспанія оголосили про мільярдну допомогу Києву.

 

Велика Британіявійна в Україніпідтримка України

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