Лондон перевіряє причетність росії до підпалів майна, пов’язаного з прем’єром

По цій справі вже були затримання підозрюваних.

Британські служби безпеки розслідують, чи могла москва бути причетною до трьох підпалів, пов’язаних з майном, що стосується прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це інформує Financial Times.

Британські офіційні особи з'ясовують, чи могли троє підозрюваних, затриманих під час проведення слідства, бути завербовані російським агентом. Вони додали, що зараз ведуться обговорення щодо того, як найкраще реагувати, якщо це так, пише видання.

Один з урядовців сказав, що наразі розглядається багато версій подій, і жодна з них не відкидається.

Раніше ми писали, що поліція підозрює тероризм або втручання ворожої держави.