Лондон підтримує удари Storm Shadow по росії. Але США – проти – Telegraph

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер вирішив не тиснути на американський уряд.

Велика Британія дозволила українцям бити своїми ракетами Storm Shadow по цілях на території росії, але проти цього виступили США.

Про це пише The Telegraph.

Британські ракети зазвичай запускають із американських систем, на що потрібен дозвіл США. А Штати цього дозволу не давали.

За інформацією Telegraph, Велика Британія не надсилала до Штатів офіційного запиту на використання Україною ракет по території росії. Але раніше уряд попросив США пом'якшити свою позицію та дозволити використовувати зброю всередині росії.

За даними джерел у Білому домі, адміністрація Джо Байдена побоюється, що їх використання навіть без схвалення США може призвести до ескалації ситуації та втягнення американських військ у конфлікт.