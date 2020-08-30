Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла
Авіакомпанія Eurowings ввела збір за можливість залишити сусіднє крісло вільним.
Про це пише avianews, зазначає "Економічна правда".
"Наші пасажири часто хочуть більше комфорту і дистанції на борту. Концепція ультра-лоу-костів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на вашому домашньому ринку в Німеччині.
Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей в майбутньому", - заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.
Тепер пасажир Eurowings може заблокувати сусіднє крісло, купивши квиток з будь-якого класу бронювання.
Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії. У вересні ця опція стане доступною для замовлення на сайті.
При цьому Eurowings гарантує, що не перепродасть вільне крісло іншому пасажирові.
До цього лоу-кост гарантував вільний сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток по найдорожчому тарифу BIZ class.
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