Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла

Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії.

Авіакомпанія Eurowings ввела збір за можливість залишити сусіднє крісло вільним.

Про це пише avianews, зазначає "Економічна правда".

"Наші пасажири часто хочуть більше комфорту і дистанції на борту. Концепція ультра-лоу-костів з початку коронакризи більше не працює, принаймні на вашому домашньому ринку в Німеччині.

Тому ми припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей в майбутньому", - заявив глава Eurowings Йенс Бішоф.

Тепер пасажир Eurowings може заблокувати сусіднє крісло, купивши квиток з будь-якого класу бронювання.

Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колл-центр авіакомпанії. У вересні ця опція стане доступною для замовлення на сайті.

При цьому Eurowings гарантує, що не перепродасть вільне крісло іншому пасажирові.

До цього лоу-кост гарантував вільний сусіднє крісло тільки пасажирам, які купили квиток по найдорожчому тарифу BIZ class.

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