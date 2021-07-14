Lufthansa оголосила про перехід на "гендерний нейтралітет"

Для нас важливо зважати на всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби існують різні варіанти, наприклад: "Шановні гості", "Добрий ранок (день, вечір)" або "Ласкаво просимо на борт"

Найбільший німецький авіаперевізник, група Lufthansa, планує відмовитись у зверненні до пасажирів від звичних "пані та панове".

Про це з посиланням на речника компанії повідомляє Bild.

"Для нас важливо зважати на всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби існують різні варіанти, наприклад: "Шановні гості", "Добрий ранок (день, вечір)" або "Ласкаво просимо на борт", - розповів речник, уточнивши, що вибір форми лишається за старшим стюардом/стюардесою.

Зазначається, що рішення використовувати "гендерно нейтральну мову" поширюється на всі авіакомпанії групи Lufthansa, включаючи Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines.

Коли саме на рейсах почнуть вживати нові форми звернення, наразі невідомо.

У Німеччині при заповненні формулярів у багатьох компаніях в графі "стать" зазначені "чоловік", "жінка", а також "інша". Поняття "третя стать" є офіційним з 22 грудня 2018 року, коли було схвалено відповідний закон.

Щороку в Німеччині народжується близько 150 дітей, стать яких лікарі не можуть чітко класифікувати на підставі зовнішніх ознак або геному. Батьки таких малюків мають право самі вирішувати, яку стать вносити до реєстру народжень. З 2013 року їм також дозволено залишати питання відкритим і не вказувати жодної статі. У ФРН, за оцінками, живуть близько 160 тисяч інтерсексуалів.

