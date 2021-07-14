Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Lufthansa оголосила про перехід на "гендерний нейтралітет"

Для нас важливо зважати на всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби існують різні варіанти, наприклад: "Шановні гості", "Добрий ранок (день, вечір)" або "Ласкаво просимо на борт"
Найбільший німецький авіаперевізник, група Lufthansa, планує відмовитись у зверненні до пасажирів від звичних "пані та панове".
Lufthansa оголосила про перехід на "гендерний нейтралітет" Фото: ukrinform.com
Про це з посиланням на речника компанії повідомляє Bild.
 
"Для нас важливо зважати на всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби існують різні варіанти, наприклад: "Шановні гості", "Добрий ранок (день, вечір)" або "Ласкаво просимо на борт", - розповів речник, уточнивши, що вибір форми лишається за старшим стюардом/стюардесою.
 
Зазначається, що рішення використовувати "гендерно нейтральну мову" поширюється на всі авіакомпанії групи Lufthansa, включаючи Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines.
 
Коли саме на рейсах почнуть вживати нові форми звернення, наразі невідомо.
 
У Німеччині при заповненні формулярів у багатьох компаніях в графі "стать" зазначені "чоловік", "жінка", а також "інша". Поняття "третя стать" є офіційним з 22 грудня 2018 року, коли було схвалено відповідний закон.
 
Щороку в Німеччині народжується близько 150 дітей, стать яких лікарі не можуть чітко класифікувати на підставі зовнішніх ознак або геному. Батьки таких малюків мають право самі вирішувати, яку стать вносити до реєстру народжень. З 2013 року їм також дозволено залишати питання відкритим і не вказувати жодної статі. У ФРН, за оцінками, живуть близько 160 тисяч інтерсексуалів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2021 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.