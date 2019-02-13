Lufthansa судиться з пасажиром, який зекономив 2 тис євро

Авіакомпанія Lufthansa через суд вимагає грошової компенсації від пасажира, який не долетів до кінця маршруту, а зійшов у місті пересадки, заощадивши таким чином.

У квітні 2016 року пасажир придбав квиток на рейс Lufthansa з Осло до Сіетла і назад з пересадкою у Франкфурті. На зворотному шляху, не долетівши до Осло, він вийшов у Франкфурті, а потім іншим рейсом Lufthansa полетів до Берліна. Загальна сума його витрат склала 657 євро, повідомляє Комерсант.

Як стверджує Lufthansa, такий прийом є прямим порушенням договору перевезення, що укладається з кожним пасажиром при купівлі квитків.

Якби цей пасажир купив прямий квиток до Франкфурта, він би заплатив у цілому 2769 євро. Тому в своєму судовому позові авіакомпанія вимагає від пасажира компенсувати їй різницю між вартістю квитків плюс відсотки - 2112 євро.

Берлінський суд першої інстанції, який розглядав претензії Lufthansa в грудні 2018 року, прийняв рішення на користь пасажира.

Але авіакомпанія подала апеляцію, і тепер справа буде розглядатися в іншому суді.

Правила перевезень у більшості авіакомпаній обумовлюють покарання за використання подібної тактики зниження вартості авіаперельоту. Але до сих пір жодній авіакомпанії не вдавалося домогтися компенсації від пасажирів - суд завжди ставав на сторону клієнта.