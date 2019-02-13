Lufthansa судиться з пасажиром, який зекономив 2 тис євро
У квітні 2016 року пасажир придбав квиток на рейс Lufthansa з Осло до Сіетла і назад з пересадкою у Франкфурті. На зворотному шляху, не долетівши до Осло, він вийшов у Франкфурті, а потім іншим рейсом Lufthansa полетів до Берліна. Загальна сума його витрат склала 657 євро, повідомляє Комерсант.
Як стверджує Lufthansa, такий прийом є прямим порушенням договору перевезення, що укладається з кожним пасажиром при купівлі квитків.
Якби цей пасажир купив прямий квиток до Франкфурта, він би заплатив у цілому 2769 євро. Тому в своєму судовому позові авіакомпанія вимагає від пасажира компенсувати їй різницю між вартістю квитків плюс відсотки - 2112 євро.
Берлінський суд першої інстанції, який розглядав претензії Lufthansa в грудні 2018 року, прийняв рішення на користь пасажира.
Але авіакомпанія подала апеляцію, і тепер справа буде розглядатися в іншому суді.
Правила перевезень у більшості авіакомпаній обумовлюють покарання за використання подібної тактики зниження вартості авіаперельоту. Але до сих пір жодній авіакомпанії не вдавалося домогтися компенсації від пасажирів - суд завжди ставав на сторону клієнта.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"