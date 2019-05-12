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Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу Росії

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський політичний і державний діяч, діючий президент Республіки Білорусь і верховний головнокомандувач збройними силами Республіки Білорусь з 20 липня 1994 року
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто не збирається здавати незалежність країни і ні про яке злиття з Росією не йдеться.
Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу Росії Фото: kp.by

Про це повідомляє агентство «БЕЛТА», передає "Громадське".

«Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії», — сказав Лукашенко.

«Головне запам’ятайте: я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну державу, щоб її зараз укласти в якийсь ящик з хрестом нагорі й кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи. Це наша країна. Ми суверенні і незалежні», — заявив білоруський лідер.

Він наголосив, що сторони не ведуть діалог щодо політичних питань, зокрема про створення єдиного парламенту.

«Якщо хтось переживає, що завтра буде загальний парламент, на цю тему навіть розмов немає. Якщо хтось переживає за те, що завтра у нас буде президент не Лукашенко, а хтось інший (я маю на увазі зараз, без виборів), теж не переживайте. Ми не ведемо діалог з політичних питань», — сказав глава Білорусі.

«Ніхто ніколи не підпише документи, які принесуть нам шкоду ... Нам в історії вистачило вже цих батогів, личаків, лихоліття», — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, що Серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка - 66% позитивно і лише 15% - негативно.

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05 12 2019 15:00
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