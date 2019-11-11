Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів

Серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка - 66% позитивно і лише 15% - негативно.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає LB.ua.

До канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно - 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно - 9%, 18% - не знають такого політика, 27% - не визначилися з відповіддю.

До президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно - 17%, не знають такого - 15%, вагалися з оцінкою - 29%.

До прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно - 6%, не знають його - 30%, не змогли оцінити - 30%.

До прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно - 11%, не знають його - 27%, не змогли - 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно - 42%, вагалися з оцінкою - 25%.

До президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно - 20%, не знають його - 22%, не змогли оцінити - 30%.

Найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна: 71% - негативно, тільки 17% - позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.

Відзначають, що в динаміці за більш ніж півтора року практично не змінилося ставлення до Меркель, Путіна, Лукашенка, Макрона. Трохи поліпшилося до Дуди, погіршилося - до Трампа й Ердогана.

Нагадаємо, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хотів би дружити з Україною проти когось, зокрема проти Росії або Китаю.