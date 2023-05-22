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лукашенко їде до путіна, щоб поговорити про "проблеми у відносинах"

22 травня 2023, 13:27
лукашенко їде до путіна, щоб поговорити про
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: Reuters
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в середу прибуде до Москви на зустріч з володимиром путіним.

Вони обговорюватимуть проблеми, яких взагалі не має бути у відносинах.

Про це пише Белта

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами - ред.). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких узагалі не повинно бути в наших відносинах", сказав Лукашенко. 

білоруський президент додав, що зазвичай зустрічається з Путіним не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо. 

Він вважаєа, що настрої президентів мають значення.

Днями США заборонили екпортувати побутову техніку до росії та білорусі.

 
РосіяБілорусьЛукашенкоПутін

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