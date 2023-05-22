лукашенко їде до путіна, щоб поговорити про "проблеми у відносинах"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в середу прибуде до Москви на зустріч з володимиром путіним.

Вони обговорюватимуть проблеми, яких взагалі не має бути у відносинах.

Про це пише Белта.

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами - ред.). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких узагалі не повинно бути в наших відносинах", сказав Лукашенко.

білоруський президент додав, що зазвичай зустрічається з Путіним не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо.

Він вважаєа, що настрої президентів мають значення.

Днями США заборонили екпортувати побутову техніку до росії та білорусі.