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ПОЛІТИКА

лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу

10 березня 2023, 18:19
лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
У ньому йдеться, що це має забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву.

У п'ятницю, 10 березня, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вирішив призвати офіцерів запасу на військову службу.

Про це йдеться на  сторінці його пресслужби.

Передбачається призвати в 2023 році в Збройні Сили рб до 230 чоловіків у віці до 27 років і в органи прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера і зараховані в запас.

Зазначається, що ці заходи проводяться щороку на плановій основі. "Реалізація даного Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу в Збройних Силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", - йдеться в документі. 

Нагадаємо, що лукашенко у четвер, 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

Глава білоруського режиму олександр лукашенко заявив, що мобілізацію в білорусі не оголошували та оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в країні все-таки готуються.

БілорусьЛукашенкоуказ

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